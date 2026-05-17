Mangia un gelato e muore a 16 anni: era allergico al lattosio

In quella gelateria vicino a casa ci andava spesso: allergico al lattosio era sicuro di prendere sempre i gusti liberi dallo zucchero presente naturalmente nel latte, perché lì producevano quel tipo di gelati. Ieri sera però, qualcosa è andato storto: Adriano d'Orso, 16 anni, di Casoria, dopo aver consumato un cono si è sentito male ed è morto poco dopo. Gli amici che erano con lui lo hanno subito accompagnato a casa del padre, ma quando sono arrivati le sue condizioni erano già critiche. Qualcuno ha anche cercato di somministrargli del cortisone: tutto inutile. Il 118, giunto sul posto, non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.