Caso Eitan, Di Maio: stiamo accertando, poi interverremo

Ansa

Sul rapimento del piccolo Eitan, il bimbo di 6 anni unico sopravvissuto alla tragedia del Mottarone, "stiamo accertando l'accaduto per poi intervenire". Lo ha assicurato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. Il parere del governo israeliano sarebbe che il bambino "dovrà essere restituito alla zia in Italia". Il nonno materno è indagato per sequestro di persona aggravato.