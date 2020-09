Caso Suarez, indaga anche la Corte dei Conti per danno erariale

La procura regionale della Corte dei conti ha aperto un fascicolo per valutare un eventuale illecito erariale per la vicenda dell'esame sostenuto dal calciatore Luis Suarez all'Università per Stranieri di Perugia. Gli accertamenti sarebbero in una fase preliminare in attesa dell'evolversi dell'indagine penale. Il fascicolo è stato aperto in relazione a eventuali reati di corruzione e per accertare se ci sia stata una lesione dell'immagine pubblica.