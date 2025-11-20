Caso Shalabayeva, cinque poliziotti condannati anche in Appello bis

La Corte di Firenze ha confermato le condanne per cinque funzionari di polizia nel processo d'Appello bis sul rimpatrio di Alma Shalabayeva, moglie del dissidente kazako Mukhtar Ablyazov, espulsa nel 2013 insieme alla figlia di sei anni. La condanna ha riguardato il reato di sequestro di persona in relazione a irregolarità nelle procedure di espulsione. Le pene sono rimaste comprese tra quattro e cinque anni di reclusione, come nel primo grado pronunciato dal tribunale di Perugia. La Corte ha riformato parzialmente solo l'interdizione dai pubblici uffici, riducendola da perpetua a cinque anni. Il procuratore generale Luigi Bocciolini aveva chiesto l'assoluzione, mentre la parte civile aveva chiesto la conferma delle condanne e i risarcimenti.