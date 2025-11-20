Caso Shalabayeva, cinque poliziotti condannati anche in Appello bis

Il tribunale di secondo grado ha confermato la responsabilità dei funzionari per il rimpatrio della moglie del dissidente kazako Mukhtar Ablyazov, con pene fino a cinque anni e riduzione parziale dell’interdizione
La Corte di Firenze ha confermato le condanne per cinque funzionari di polizia nel processo d'Appello bis sul rimpatrio di Alma Shalabayeva, moglie del dissidente kazako Mukhtar Ablyazov, espulsa nel 2013 insieme alla figlia di sei anni. La condanna ha riguardato il reato di sequestro di persona in relazione a irregolarità nelle procedure di espulsione. Le pene sono rimaste comprese tra quattro e cinque anni di reclusione, come nel primo grado pronunciato dal tribunale di Perugia. La Corte ha riformato parzialmente solo l'interdizione dai pubblici uffici, riducendola da perpetua a cinque anni. Il procuratore generale Luigi Bocciolini aveva chiesto l'assoluzione, mentre la parte civile aveva chiesto la conferma delle condanne e i risarcimenti.
Restano le condanne a cinque anni per gli ex capi della squadra mobile e dell'ufficio immigrazione di Roma, Renato Cortese e Maurizio Improta, e per i funzionari della mobile Luca Armeni e Francesco Stampacchia. È confermata a quattro anni la pena per Vincenzo Tramma, dell'ufficio immigrazione. Gli imputati sono condannati anche al pagamento delle spese processuali e ai risarcimenti.
La vicenda risale alla fine di maggio 2013, quando Alma Shalabayeva e la figlia Alua, che all'epoca aveva 6 anni, furono trasferite e rimpatriate in Kazakistan in esecuzione di un provvedimento di espulsione. Nella ricostruzione riportata in aula, il rimpatrio ha costituito un pericolo per madre e figlia a causa delle persecuzioni politiche in madrepatria; tale circostanza è richiamata nelle posizioni della parte civile e della famiglia.
"Decisione molto difficile da prendere contro altri funzionari, ma decisione giusta. Vorrei dire a tutti che è stata presa una decisione incredibile, è difficile stare contro altri funzionari dello Stato italiano. Era difficile che la giustizia stesse con me", ha dichiarato Alma Shalabayeva per poi aggiungere: "Grazie a tutte le persone che hanno avuto fiducia in me, grazie a voi ho avuto questa decisione giusta oggi, grazie".
Il procuratore generale di Firenze Luigi Bocciolini aveva chiesto l'assoluzione mentre la parte civile aveva chiesto la condanna per tutti e il risarcimento. La Corte ha confermato la sentenza di primo grado del tribunale di Perugia per gli imputati appellanti, con la sola parziale riforma dell'interdizione dai pubblici uffici da perpetua a cinque anni. Le motivazioni della sentenza saranno depositate entro 90 giorni.