Caso scontrino, il ristoratore: "È una cavolata fatta da un 17enne"

"Questa ha rotto, devi bruciare le uova e sputarci dentro", questa la scritta shock sulla comanda in un bar di Riccione nei confronti di una ragazza che aveva fatto alcune richieste a chi aveva preso l'ordine. La cliente aveva postato la foto sui social, ricevendo poi le scuse del direttore.

Maria Clara ospite a "Verità Nascoste - Il diario" ha raccontato l'episodio di cui è stata vittima, confrontandosi in diretta con il titolare del locale. "Abbiamo chiesto se c'era un responsabile - le parole della donna - hanno detto di no e poi è arrivato, il proprietario non c'era. Mi hanno chiesto scusa, poi sono andata via e hanno fatto un video ironico".