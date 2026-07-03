Caso Sangiuliano, a giudizio Maria Rosaria Boccia e un giornalista: diffusero illecitamente conversazioni private

Citazione diretta a giudizio per Maria Rosaria Boccia e per il giornalista Carlo Tarallo nel caso della diffusione della registrazione di una conversazione privata tra l'ex ministro Gennaro Sangiuliano e la moglie Federica Corsini. L’accusa contestata dalla procura di Roma è di interferenze illecite nella vita privata. Secondo gli inquirenti, infatti, Boccia e Tarallo "in concorso tra loro" e "con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso e anche in tempi diversi" hanno diffuso frammenti della registrazione di una conversazione tra Sangiuliano e la moglie.