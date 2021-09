Caso Saman Abbas, il fidanzato: "Ho ricevuto minacce di morte da parte dello zio"

"Sto bene, ma ho molta paura per i miei genitori in Pakistan". A parlare a "Mattino Cinque" è Saqib Ayub il fidanzato di Saman Abbas che, in collegamento a Canale 5, spiega di aver ricevuto minacce di morte da parte dello zio della giovane.

"L'ultima volta che ho parlato con Saman, il 30 aprile, lei aveva molto paura dei suoi genitori", spiega il ragazzo che racconta che già in passato la famiglia della giovane aveva provato a spaventare la sua famiglia con alcune minacce di morte. "Ci sono diverse minacce per le quali è aperto un procedimento penale presso la procura di Reggio Emilia, le indagini sono ancora in corso", rivela invece il difensore di Saqib.

"Nel mio cuore Saman è ancora viva", è infine la speranza di Saqib che nonostante le indagini facciano pensare il peggio per la giovane pakistana lui continua a sperare che la sua fidanzata non sia stata uccisa, ma che si stia solo nascondendo.