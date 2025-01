Caso mascherine, Gup di Roma assolve Arcuri: atti alla Consulta

Il Gup di Roma ha assolto Domenico Arcuri, l'ex commissario straordinario per l'emergenza Covid, dall'accusa di abuso d'ufficio nel processo sulle mascherine importate dalla Cina. La commessa dei dispositivi di protezione avvenne all'inizio della pandemia, nel marzo 2020, con una fornitura da oltre 800 milioni di mascherine che secondo l'accusa costò allo Stato oltre un miliardo di euro. Per il Gup, che ha trasmesso gli atti alla Consulta sollevando la questione di costituzionalità, il fatto non è più previsto dalla legge come reato.