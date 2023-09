Caso influencer-pizzaiolo, lei: "Avevamo un accordo" | Lui ribadisce: "Falso"

Non si placa la polemica scoppiata tra l'influencer Barbara Gambatesa e il noto pizzaiolo Errico Porzio.

La giovane, che due giorni fa ha rivelato di essere la protagonista del caso, si era recata a mangiare nel locale del pizzaiolo sul lungomare di Napoli. Aveva postato delle storie sui social per raccontare l'esperienza che stava vivendo per poi cancellarle dopo che lo staff le aveva presentato il conto. Gambatesa - 3,6 milioni di follower e 505mila su Instagram - ha rilasciato un'intervista a Fanpage.it, affermando che "non c'erano accordi scritti nero su bianco, ma c'è stato un accordo reciproco. Non è provenuto forse da Errico, ma tutte le loro frasi testimoniavano una collaborazione che si era strutturata". L'influencer ha parlato della questione anche in una diretta social in compagnia di alcuni amici. Sono quindi arrivati ulteriori commenti di Porzio tramite due video sulla sua pagina Facebook in cui ha ribadito che con la giovane non era stato fatto alcun accordo. L'ultimo atto (per ora) del botta e risposta tra i due è un video pubblicato dall'influencer sulla sua pagina TikTok, in cui sostiene ancora una volta di aver stretto un patto con lo staff del locale.