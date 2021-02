Caso Gregoretti, Di Maio e Lamorgese sentiti come testimoni 

sito-ufficiale

Attesa per l'udienza preliminare sul caso Gregoretti in cui il Gup del Tribunale di Catania, Nunzio Sarpietro, deve decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio dell'allora ministro dell'Interno Matteo Salvini. In giornata è previsto l'esame come testimoni di Luigi Di Maio e di Luciana Lamorgese, successore di Salvini al Viminale.