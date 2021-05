Caso Gregoretti, attesa la decisione del gup su Salvini

ansa

Attesa per oggi la decisione dell'udienza preliminare a Catania sul caso Gregoretti. Il gup Sarpietro si esprimerà sulla richiesta di rinvio a giudizio per sequestro di persona contro l'allora ministro dell'Interno Matteo Salvini, per i ritardi nello sbarco di 131 migranti dalla nave della Guardia costiera.