Caso Eitan, nonno indagato per sequestro di persona

Smhuel Peleg, il nonno materno di Eitan, unico sopravvissuto della tragedia del Mottarone, è indagato a Pavia per sequestro di persona aggravato. Peleg, ex militare, due giorni fa ha portato il nipote di 6 anni in Israele dopo una visita concessa dalla famiglia paterna e dopo averlo prelevato nella casa della zia Aya Biran, tutrice legale. L'uomo sarebbe arrivato in Israele col bambino su un volo privato, probabilmente partito da Lugano in Svizzera.