Caso Alessandro Neri, spunta la pista dello spaccio di droga

“Qua, la cosa più cara che ho è di Alessandro. È mia e di Ale. Ce la siamo comprata insieme, io ci avrei messo 800 e lui 500. È importante per me. Mi volevo levare tutte le armi, ma questa che è mia e sua, non la leverò mai”. Queste le parole di Junior Insolia, intercettato dai Carabinieri mentre parlava con un suo conoscente l'11 maggio scorso, raccontando di aver comprato una pistola con Neri. Per gli inquirenti, infatti, quell' "Ale", sarebbe proprio la vittima dell'omicidio, ancora senza un colpevole, avvenuto nei pressi di Pescara. Le dichiarazioni di Insolia legano Alessandro Neri al gruppo dedito allo spaccio di droga. Dalle indagini, infatti, è emerso che avrebbe “investito denari nel sostenere e supportare le attività delinquenziali di una parte degli arrestati". Su quest’ultimi non penderebbe, però, nessuna accusa di omicidio.