Caserta, continuano le ricerche dei due dispersi: si scava nel fango

Terzo giorno di ricerche nel Casertano, a San Felice a Cancello, dei due dispersi dopo la frana che ha invaso la frazione collinare di Talanico. I cani molecolari dei vigili del fuoco e il cane Baila dei carabinieri, addestrato per rilevare tracce di sangue, sono in azione per rintracciare Agnese Milanese, 74 anni, e il figlio Giuseppe Guadagnino, 42. Il canalone dove è stata trovata l'Apecar su cui viaggiavano è stato più volte scandagliato. "Stiamo scavando nel fango", dice il comandante dei vigili del fuoco di Caserta Paolo Massimi.