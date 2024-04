Caserta, con un video social minaccia di morte la figlia: arrestato | La ragazza "punita" per una relazione sentimentale sgradita

Per questo la polizia si è recata a casa dell'uomo, trovandolo con l'arma e dell'hashish. E' scattato dunque l'arresto per atti persecutori e detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. La condotta persecutoria del 52enne verso la figlia, fatta di messaggi intimidatori e minacce di morte, era iniziata dopo aver appreso della relazione sentimentale della ragazza con un uomo più grande di lei.

Tgcom24

Gli agenti hanno acquisito il video su un noto social, quindi sono andati dal 52enne sequestrandogli il coltello, il cellulare usato per fare il video e la droga con un bilancino di precisione. Il 52enne è finito in manette e il suo arresto è stato convalidato dal gip, che ne ha disposto la custodia in carcere.