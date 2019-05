Caserta, pitbull aggrediscono 4 persone: anziana in gravi condizioni

Una 85enne di Mondragone, in provincia di Caserta, è in gravi condizioni dopo essere stata aggredita da due pitbull di proprietà della nipote. La donna, ricoverata d'urgenza al pronto soccorso, ha riportato profonde ferite alla testa e a un braccio. Altre tre persone, intervenute in soccorso dell'anziana, sono state costrette a cure mediche. I due cani sono stati affidati al personale Asl del servizio veterinario.