Caserta, lancio uova contro bus studenti in gita in bene confiscato

Un pulmino con studenti provenienti dalla Toscana che si stavano recando in visita in uno dei beni confiscati a Michele Zagaria a Casapesenna (Caserta) è stato preso d'assalto nel centro del paese da un gruppo di giovani che hanno lanciato uova contro il mezzo. Il fatto è avvenuto nei pressi del bene confiscato. Quando l'autista è sceso dal pulmino chiedendo ai ragazzi di smetterla è stato picchiato finendo in ospedale ad Aversa.