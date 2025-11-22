Capua (Caserta), travolta e uccisa da un'auto: la conducente fugge, ma poi va dai carabinieri

Una donna di 59 anni, Angela Maria Scialdone, è morta a Capua (Caserta) dopo essere stata investita da un'auto guidata da una coetanea. La conducente inizialmente non si era fermata, salvo poi presentarsi ai carabinieri per autodenunciarsi. "Non l'ho vista, pioveva troppo, sono fuggita perché presa dal panico", si è giustificata la 58enne, che è stata denunciata per omicidio stradale. L'incidente è avvenuto sull'Appia.