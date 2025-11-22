Logo Tgcom24
ACCUSATA DI OMICIDIO STRADALE

Capua (Caserta), travolta e uccisa da un'auto: la conducente fugge, ma poi va dai carabinieri

22 Nov 2025 - 15:24
© Carabinieri

Una donna di 59 anni, Angela Maria Scialdone, è morta a Capua (Caserta) dopo essere stata investita da un'auto guidata da una coetanea. La conducente inizialmente non si era fermata, salvo poi presentarsi ai carabinieri per autodenunciarsi. "Non l'ho vista, pioveva troppo, sono fuggita perché presa dal panico", si è giustificata la 58enne, che è stata denunciata per omicidio stradale. L'incidente è avvenuto sull'Appia.

Sembra che la vittima avesse appena fatto la spesa e stava attraversando la strada, quando è stata investita in pieno dalla vettura.

caserta
incidente stradale