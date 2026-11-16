Caserta, spara al padre dopo una lite: arrestato 17enne

Un 17enne è stato arrestato con l'accusa di aver sparato al padre al culmine di una lite. L'episodio sarebbe avvenuto nella tarda serata di domenica in un'area campestre di Orta di Atella, a Caserta, lungo la strada provinciale 22. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il giovane avrebbe esploso tre colpi con una pistola calibro 6,35 contro il genitore, un 53enne, che è stato raggiunto all'addome dove ha riportato una perforazione intestinale, all'anca sinistra e alla caviglia destra. Alla base del gesto vi sarebbe una presunta sottrazione di circa 300 euro da parte del padre al ragazzo. La vittima, sottoposta a intervento chirurgico, è ricoverata in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. Il 17enne è stato arrestato e accompagnato presso il Centro di Prima Accoglienza di Napoli Colli Aminei, dove resta a disposizione della magistratura.