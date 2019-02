Casa, Osservatorio condomini: il 78% ad alto rischio per dissesto

"Il 78% delle abitazioni italiane è esposto ad un rischio alto o medio alto per l'esposizione ad eventi naturali come terremoti o fenomeni legati al dissesto idrogeologico e ad eventi climatici estremi. Lo afferma Nicola Ricci, presidente dell'Osservatorio nazionale condomini, precisando che "solo il 2% è coperto in tali situazioni". Ogni anno riparare i danni "catastrofali" costa circa 3 miliardi di euro.