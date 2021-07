Carrozzina rotta su un volo Ryanair, la passeggera affetta da Sma: "Come se mi avessero tagliato gambe"

La carrozzina, che per lei è come una parte del corpo, è stata danneggiata durante il volo Ryanair Bari-Cagliari diventando "completamente inutilizzabile" e ora Anita Pallara , presidente di "Famiglie Sma", è bloccata senza possibilità di muoversi. "Le carrozzine non sono oggetti. È come se da ieri improvvisamente mi avessero tagliato le gambe e le braccia, senza avvertirmi, senza anestesia. È un dolore e una violazione dei propri diritti e del proprio corpo inimmaginabile" scrive su Facebook, raccontando quello che definisce "il peggior incubo".

Anita è partita con i genitori per una vacanza in Sardegna martedì 6 luglio, a bordo del volo Ryanair delle 12.35. "Ryanair - spiega Anita - non ha uno spazio dedicato in stiva, le carrozzine vengono caricate come bagagli, come merce, nessuna attenzione verso una cosa sacra. Risultato: arrivo a Cagliari e mi ritrovo con una carrozzina completamente inutilizzabile, sono lontana da casa, non mi posso muovere e la mia carrozzina nuova (aprile 2021) per un banale volo aereo è distrutta".

La replica di Aeroporti Puglia: "Seguita la procedura" - "Le operazioni di imbarco della carrozzina" della passeggera disabile Anita Pallara a bordo del volo Ryanair Bari-Cagliari "sono state fatte secondo procedura e con la massima e dovuta attenzione". Lo dichiara all'agenzia Ansa la società Aeroporti di Puglia. "Lo smontaggio di alcune parti del dispositivo sanitario - spiegano - è stato fatto da chi accompagnava la passeggera e che ha supervisionato tutte le operazioni effettuate sottobordo, compreso l'imbarco in stiva, dove la carrozzina è stata assicurata e adeguatamente ancorata anche con cinghie suppletive rispetto a quelle previste".

La società aeroportuale pugliese spiega, inoltre, che "nessun rilievo è stato mosso da chi ha supervisionato le procedure di imbarco della carrozzina", il quale tra l'altro "è munito di una speciale autorizzazione rilasciata da Aeroporti di Puglia che gli permette di essere sottobordo e quindi poter procedere in autonomia alle operazioni di montaggio e smontaggio della carrozzina". "Il personale - aggiunge Aeroporti di Puglia - si è attivato affinché la passeggera potesse partire, nonostante questa procedura abbia comportato un ritardo di 50 minuti nella partenza".