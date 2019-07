Carola Rackete interrogata dai giudici: "Salvini? Nulla da dire"

"Spero che la Commissione europea dopo l'elezione del nuovo Parlamento faccia il meglio possibile per evitare queste situazioni e che tutti i Paesi accettino le persone salvate dalle flotte di navi civili", ha aggiunto la giovane tedesca che è stata ascoltata per quasi quattro ore dai magistrati di Agrigento. Rackete è stata sentita nell'ambito del primo fascicolo di inchiesta aperto a suo carico: quello in cui viene ipotizzato il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e la disobbedienza a nave da guerra.



Rackete, all'uscita dal Palazzo di giustizia di Agrigento, è stata accolta una applausi e slogan, come "Brava Carola, brava", da attivisti che per tutta la mattinata hanno atteso, lungo via Mazzini, l'uscita della giovane tedesca. Legale Carola: "Vicenda chiara per noi, salvataggio regolare" - "L'interrogatorio è stato semplice, si è trattato di un salvataggio in mare fatto con tutti i crismi di regolarità e di esigenze drammatiche. Per noi è una vicenda chiara, è giusto che ci sia un'indagine. Ma montare strane idee sul salvataggio della Sea Watch è fuori dal mondo". Lo ha detto Alessandro Gamberino, legale della capitana Carola Rackete, al termine dell'interrogatorio in Procura ad Agrigento.



"Carola non è più membro dell'equipaggio, farà altro" - "Carola non è più membro dell'equipaggio della Sea Watch, c'è stato un cambio di equipaggio, quindi a questo punto farà altro. Nella sua vita non ha fatto solo la capitana ma tanto altro. Farà quel che crede", ha aggiunto Gamberino.



Avvocato: "Salvini fomenta clima d'odio" - "Che il clima di odio ci sia e venga alimentato da dichiarazioni aggressive, irresponsabili e false, come quelle che il ministro Salvini ha presentato nei suoi profili social è pacifico", ha aggiunto Gamberini. "Un conto che lo fa uno al bar, un altro è se arrivano da un uomo che ha responsabilità istituzionali. In questo senso noi crediamo - ha aggiunto il legale - che questo abbia una valenza istigatoria. Crea come un grande macigno buttato nello stagno, grandi ripercussioni". "Il ministro degli Esteri dice espressamente che la Libia non è un porto sicuro - ha aggiunto il legale -. Questo esigerebbe, se fossimo in una situazione coerente, che i Paesi europei si obbligassero a presidiare le acque Sar libiche. Criminalizzare le associazioni umanitarie per quello che dovrebbero fare i Paesi europei e' una cosa incoerente, una vergogna. La motovedetta libica che si è avvicinata esibiva un'insegna del comandante di una milizia ed è una cosa documentata".