Caro vita, il rientro a scuola costa più di 500 euro a famiglia

Il rientro a scuola costerà caro: ogni famiglia dovrà sostenere una spesa di

547 euro

1,3 per cento

"Morning News"

in vista del ritorno dei figli sui banchi di scuola. L'aumento, rispetto allo scorso anno, è dell'. Le telecamere disono andate in una cartoleria per capire l'andamento dei prezzi legato al materiale scolastico: per 10 quaderni serviranno almeno 16, mentre per un astuccio il costo è sui 32 euro e per gli zaini si parte dai 40.

A questa spesa, va aggiunto il costo dei libri di testo previsti per le scuole medie e superiori: "I libri per la prima media si aggirano intorno ai

400 euro

600 euro

- spiega Gabriella Mascolo, titolare di una cartoleria - a questi, va aggiunto il costo del materiale scolastico che, in totale, è sui 200 euro. La spesa totale è sui".