"Si bagna il pane con acqua e lo si impasta, poi lo si stende su una teglia per ottenere la base di una margherita di pane raffermo - spiega in diretta facendo vedere passo passo tutti i passaggi - Prima di condirla con pomodoro e mozzarella, la base va infornata per venti minuti a 200 gradi. Una volta pronta, si aggiunge il pomodoro, rigorosamente italiano, e si inforna di nuovo per 15 minuti. Si finisce con la mozzarella: bastano altri 5 minuti, il tempo di farla sciogliere, e la pizza di pane è servita", conclude il panettiere Ciro Amendola mostrando il risultato finale. Per far durare più a lungo il pane, il panettiere suggerisce un trucco: si mette del riso crudo in un contenitore ermetico, ci si appoggia sopra il pane e si chiude bene il coperchio. In questo modo si evita la formazione di muffe.