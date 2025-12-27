Logo Tgcom24
Cronaca
A Castiglione del Genovesi

Sindaco aggredito nel Salernitano: ricoverato in ospedale con varie fratture

L'uomo è stato sottoposto a un intervento chirurgico in seguito alla violenta aggressione forse con un bastone

27 Dic 2025 - 15:51
© Facebook

Carmine Siano, sindaco di Castiglione del Genovesi, nel Salernitano, è stato aggredito da uno sconosciuto nei pressi della sua abitazione nella serata di venerdì. L'uomo è stato sottoposto a un intervento chirurgico ed è ora ricoverato nel reparto di ortopedia dell'ospedale di Salerno. Siano, colpito violentemente con un bastone o forse una spranga, ha riportato una frattura scomposta dell'arto inferiore sinistro, una frattura composta dell'arto superiore sinistro, la frattura delle dita della mano destra, una ferita sulla tempia sinistra e ferite multiple estese su tutto il corpo e in particolare sul viso.

Stando alle prime ricostruzioni, uno sconosciuto incappucciato avrebbe atteso il primo cittadino nei pressi della sua abitazione intorno alle 20:45 di Santo Stefano e lo ha colpito più volte alla testa, alle braccia e alle gambe. I carabinieri sono al lavoro per ricostruire la dinamica e il movente della violenta aggressione. Al momento si scarta l'ipotesi di una rapina andata a male. 

