Sindaco aggredito nel Salernitano: ricoverato in ospedale con varie fratture

Carmine Siano, sindaco di Castiglione del Genovesi, nel Salernitano, è stato aggredito da uno sconosciuto nei pressi della sua abitazione nella serata di venerdì. L'uomo è stato sottoposto a un intervento chirurgico ed è ora ricoverato nel reparto di ortopedia dell'ospedale di Salerno. Siano, colpito violentemente con un bastone o forse una spranga, ha riportato una frattura scomposta dell'arto inferiore sinistro, una frattura composta dell'arto superiore sinistro, la frattura delle dita della mano destra, una ferita sulla tempia sinistra e ferite multiple estese su tutto il corpo e in particolare sul viso.