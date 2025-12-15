Logo Tgcom24
Cronaca
23enne indagato per omicidio

Picchiato durante una lite, muore dopo 12 giorni a Catania

15 Dic 2025 - 15:16
© ansa

© ansa

È morto nel reparto di rianimazione dell'ospedale Cannizzaro di Catania Salvatore De Luca, un 57enne di Catenanuova (Enna), sposato e padre di un figlio, picchiato a morte da un 23enne del luogo. Il pestaggio è avvenuto in pieno centro e in pieno giorno, lo scorso 3 dicembre, in una piazzetta del paese dell'ennese. L'uomo, le cui condizioni erano apparse da subito gravissime era stato subito trasportato all'ospedale catanese dove è stato ricoverato con la prognosi riservata. Il 23enne, assistito dagli avvocati Alessandro Caruso e Sandro Fagone, che era indagato per tentato omicidio e adesso è accusato di omicidio volontario, si è dichiarato estraneo ai capi d'accusa che gli sono contestati in sede di interrogatorio di garanzia. All'origine dell'aggressione, secondo la tesi dell'accusa, ci sarebbero motivi legati a dissidi tra le due famiglie.

catania