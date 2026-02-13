"Carlotta Dessì era il tipico esempio di giornalismo compassionevole: ce la ricordiamo per la sua passione che trasmetteva con il suo meraviglioso sorriso, quando intervistava una donna anziana, ma anche per la sua forza quando inseguiva i ladri di case. Perché il giornalista deve essere freddo, ma allo stesso tempo compassionevole quando esercita la sua attività - ha dichiarato Andrea Delogu, vicedirettore generale dell’informazione Mediaset e membro della giuria -. I partecipanti e i vincitori hanno capito benissimo l'essenza di Carlotta e lo hanno dimostrato nei loro lavori, realizzati con un approccio compassionevole".