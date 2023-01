Carenza farmaci, Schillaci: abbiamo gli strumenti per controllare la situazione

"Il problema della carenza dei farmaci è stato principalmente sollevato da alcuni organi di stampa.

Questo non è un problema di oggi ed esiste da diverso tempo ma noi abbiamo tutti gli strumenti per controllare" la situazione. Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, aggiungendo: "C'è l'Aifa che si è sempre occupata di queste problematiche con un tavolo che esiste dal 2015 e io proprio di recente ho promosso un tavolo permanente con gli stakeholder (i soggetti attivamente coinvolti nell'attività di un'azienda), ndr) del settore per controllare e per avere iniziative a tal proposito".