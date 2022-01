Carceri, l'allarme del Garante: un suicidio ogni 3 giorni

ansa

"Al 24 di gennaio i suicidi in carcere nell'anno sono stati otto: uno ogni tre giorni. E' un dato che non può essere né sottovalutato né, tantomeno, ignorato". E' l'allarme lanciato dal Garante nazionale delle persone private della libertà, Mauro Palma. "Solo un dialogo largo può indicare la via da percorrere per ridurre le tensioni, ridefinire un modello detentivo e inviare un segnale di svolta nel nostro sistema penitenziario", si legge in una nota.