Caramanico Terme (Pescara), precipita in dirupo: morto 59enne

Tragedia a Caramanico Terme (Pescara), dove un 59enne è morto dopo essere precipitato in un dirupo.

L'uomo è deceduto in ospedale per le gravi ferite riportate durante un'escursione nella Valle dell'Orfento. Il 59enne è trasportato dall'elicottero del 118 dopo essere stato recuperato dal soccorso alpino. Ad allertare i soccorsi erano stati due escursionisti, dopo aver sentito le grida di aiuto del malcapitato, precipitato per circa dieci metri.