Carabiniere ucciso, americani avevano rapinato pusher per "punirlo"

Erano in cerca di droga a Trastevere ma la sostanza acquistata era semplice aspirina: perciò hanno rubato la borsa del pusher nel tentativo di recuperare i soldi. Questa la dinamica della vicenda che ha portato all'omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega. Il pusher avrebbe poi chiamato il 112 per comunicare che era stato scippato e per fare arrestare i due ragazzi. Ma poi la situazione è degenerata fino all'omicidio.