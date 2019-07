Carabiniere ucciso a Roma, gip convalida fermo dei due americani

Restano in carcere Elder Finnegan Lee e Christian Gabriel Natale Hjort, i due cittadini americani accusati dell'omicidio del vice brigadiere dei carabinieri, Mario Cerciello Rega. Il gip di Roma, Chiara Gallo, ha convalidato infatti il fermo, così come sollecitato dalla Procura. I due sono accusati di concorso in omicidio e tentata estorsione.