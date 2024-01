Carabiniere non si vaccinò contro il Covid, il Tar dell'Emilia-Romagna conferma la sospensione dal lavoro

"Sacrificio imposto" con vaccinazione obbligatoria "non è eccessivo"

Secondo i giudici, non ci sono ragioni per ritenere che il "sacrificio imposto" con la vaccinazione obbligatoria, "sia eccessivo, sproporzionato", nella valutazione scientifica del rapporto tra rischi e benefici. Né vaccinarsi rappresenta una ingerenza impropria nella vita privata dal momento che, per il Tribunale amministrativo, "persegue una finalità di un interesse pubblico, il contenimento del contagio, per la tutela della società democratica, a tutela dei soggetti più fragili, di fronte a una pandemia di carattere globale e alla minaccia di un virus a trasmissione aerea particolarmente pericoloso per i soggetti più vulnerabili", attraverso la somministrazione di un vaccino "sulla cui efficacia e sicurezza si registra il general consensus della comunità scientifica".