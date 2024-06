Capri senz'acqua per un guasto, il prefetto: "Problema risolto, fornitura gradualmente ripristinata"

L'erogazione idrica a Capri dovrebbe normalizzarsi in serata. Il problema tecnico che aveva bloccato le forniture, una bolla d'aria nella condotta dalla terraferma, è stato infatti risolto. Lo ha reso noto il prefetto di Napoli, Michele di Bari, dopo aver sentito l'azienda idrica Gori, responsabile della fornitura, nel corso di una riunione del Comitato coordinamento soccorsi in prefettura. La bolla d'aria si era creata in seguito alla grossa falla - poi riparata - alla condotta adduttrice che serve sia l'isola di Capri sia la Penisola sorrentina, verificatasi giovedì 20 giugno.