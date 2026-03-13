Costumista morto a Capri sul set di "Parthenope", indagato un collega
Luca Canfora venne ritrovato senza vita in mare. Era sull'isola per le riprese del film di Paolo Sorrentino
© Da video
"False dichiarazioni al pm": la procura di Napoli ha iscritto nel registro degli indagati un collega di Luca Canfora, il costumista di 51 anni deceduto a Capri il primo settembre 2023. L'uomo, ascoltato dagli inquirenti, avrebbe reso delle dichiarazioni che poi sarebbero state smentite dalle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza.
Canfora faceva parte della troupe di Paolo Sorrentino e in quei giorni era sull'isola per le riprese del film "Parthenope". Il 51enne precipitò dai Giardini di Augusto. Il suo corpo venne recuperato in mare, nello specchio d'acqua tra Marina Piccola e i Faraglioni, davanti alla Grotta dell'arsenale. Sulla morte, avvenuta lontano dal set, era stata aperta un'inchiesta dalla procura di Napoli.
Chi era
Canfora aveva già lavorato in passato con il premio Oscar in varie pellicole e per la serie tv "The Young Pope". Diplomato a Napoli all'istituto d'Arte Filippo Palizzi, aveva iniziato la carriera nella sartoria del Teatro dell'Opera di Roma. È stato assistente di costumisti come il premio Oscar Milena Canonero, in "Grand Budapest Hotel" di Wes Anderson, Carlo Poggioli (per "Ritorno a Cold Mountain" di Anthony Minghella e per pellicole di Sorrentino come "Youth" e "Loro") e Daniela Ciancio, ne "La Grande Bellezza". Aveva co-firmato i costumi del film "I due Papi", per Netflix.