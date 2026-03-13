Costumista morto a Capri sul set di "Parthenope", indagato un collega

Canfora aveva già lavorato in passato con il premio Oscar in varie pellicole e per la serie tv "The Young Pope". Diplomato a Napoli all'istituto d'Arte Filippo Palizzi, aveva iniziato la carriera nella sartoria del Teatro dell'Opera di Roma. È stato assistente di costumisti come il premio Oscar Milena Canonero, in "Grand Budapest Hotel" di Wes Anderson, Carlo Poggioli (per "Ritorno a Cold Mountain" di Anthony Minghella e per pellicole di Sorrentino come "Youth" e "Loro") e Daniela Ciancio, ne "La Grande Bellezza". Aveva co-firmato i costumi del film "I due Papi", per Netflix.