Caporalato, Papa Francesco: dignità calpestata dal "lavoro schiavo"

"Lei non pone una domanda oziosa, perché in gioco c'è la dignità delle persone, quella dignità che oggi viene calpestata con il 'lavoro schiavo', nel silenzio complice e assordante di molti". Lo dice Papa Francesco a La Stampa, rispondendo all'interrogativo lanciato dallo scrittore Maurizio Maggiani che aveva dichiarato "vale la pena produrre la bellezza grazie agli schiavi?", in riferimento all'inchiesta sul caporalato a Grafiche Venete.