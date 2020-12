Capodanno, Lamorgese: "Controlli anche sui social per evitare feste"

ap-lapresse

"I controlli verranno fatti non soltanto sulle strade, dove già abbiamo operato in questi giorni di zona rossa, ma anche online. Questa volta per le feste sappiamo che tramite richiami sui social, qualcuno sta cercando di individuare delle strutture dove riunirsi. Noi faremo gli interventi necessari affinché si eviti di ripetere ciò che è successo questa estate, Così la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese a Radio Capital.