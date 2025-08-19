Capalbio, un camion finisce contro un negozio: un morto e due feriti

Una persona è morta e altre due sono rimaste ferite a Capalbio (Grosseto) dopo uno scontro tra un'automobile e un mezzo pesante. Lungo la strada Aurelia il camion coinvolto nell'incidente è finito contro un negozio e uno dei due autisti, un uomo di 59 anni, è morto sul colpo, mentre l'altro, 58, è stato trasportato in ospedale in codice giallo. Ferita anche una terza persona che era nell'esercizio commerciale. Sono arrivate diverse ambulanze della Croce rossa di Capalbio e di Magliano, oltre all'elisoccorso Pegaso 2. Intervenuti anche vigili del fuoco e forze dell'ordine.