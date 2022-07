Caos senza tregua nel trasporto aereo: stop di 4 ore

E' caos senza tregua nel trasporto aereo: sciopero di 4 ore, dalle 14 alle 18, di alcune compagnie aeree low cost (Ryanair, Malta Air, Easyjet e Volotea) e dei controllori di volo dell'Enav (Ente nazionale assistenza al volo).

Sono 122, sull'intera rete, quindi nazionale ed internazionale, i voli cancellati di Ita Airways. Ma anche in Europa la situazione già turbolenta non accenna a migliorare, con la prospettiva di quasi 16mila voli già annullati per agosto. Il comune denominatore è la richiesta di un miglioramento delle condizioni di lavoro.