Caos nomine, pm denunciano pg Riccardo Fuzio alla Procura di Genova

Denunce contro il pg della Cassazione Riccardo Fuzio, fatte in qualità di pm e cittadini. In queste ore ne stanno partendo diverse e tra i primi a trasmetterle alla Procura di Perugia ci sono i sostituti procuratori di Rimini, Davide Ercolani e Luca Bertuzzi, e il sostituto di Padova, Sergio Dini. Negli atti i magistrati scrivono di aver appreso dalla stampa delle conversazioni tra Fuzio e l'ex consigliere Csm Luca Palamara, indagato per corruzione.