Caos magistrati, Salvini: "Alcuni magistrati usano la toga per fare politica"

Il leader della Lega Matteo Salvini commenta a "Fuori dal Coro" commenta lo scandalo sulle intercettazioni dei magistrati: "Fortunatamente ci sono solo alcuni magistrati che usano la toga per fare politica e ti attaccano solo perché sei loro antipatico o perché sei il segretario della Lega e ti ritengono pericoloso", dice in studio da Mario Giordano.

Salvini poi aggiunge: "A dover essere processati sono gli scafisti - spiega riferendosi al caso Open Arms -, non il ministro dell'Interno che bloccava gli scafisti. ma voglio pensare che la stragrande maggioranza dei magistrati lavori in maniera corretta e positiva come credo che sia".