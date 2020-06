Cantieri autostradali in Liguria, code fino a 14 chilometri

Traffico congestionato sulla A12 Genova-Livorno, in direzione La Spezia, dove si registrano 14 chilometri di coda tra il bivio A12/A7 Milano-Genova e Recco. Il primo fine settimana dell'estate si è aperto nel segno dei forti disagi sulla rete autostradale ligure, dove molti sono i cantieri aperti per le ispezioni alle gallerie e per i lavori di messa in sicurezza. Lunghe code anche sulla A10 Genova-Ventimiglia in direzione Francia.