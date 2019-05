Cannabis, Vasco Rossi: "Vietare quella light è una vergogna"

Vietare la cannabis light "penso sia una vergogna". Così Vasco Rossi in conferenza stampa alla vigilia dei suoi sei concerti allo Stadio San Siro di Milano. "Penso che la cannabis sia una sostanza da non mettere fra le stupefacenti. Non è mai morto nessuno. La cannabis deve essere legale, le altre sostanze no", ha quindi aggiunto il cantante.