Cannabis in casa, Bernardini: delusa per denuncia, meritavo arresto

"Esprimo tutto il mio disappunto per la decisione della Procura di non procedere al mio arresto". E' il commento dell'esponente dei Radicali Rita Bernardini in merito alla "denuncia a piede libero per la coltivazione di sostanze stupefacenti, 32 piante tra un metro e un metro e venti", trovate nella sua abitazione di Roma. Bernardini ha quindi sottolineato che "così si usano due pesi e due misure, la legge finisce per non essere uguale per tutti".