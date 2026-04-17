Rubate le quattro campane del Duomo a Candiana, un architetto: "Spero non siano state fuse"

Aumentano dunque i furti di bronzo, il cui valore di mercato si aggiorna intorno ai 7 euro al kg. "Parliamo di 11mila euro di valore per quattro campane. Ci sono tante storie come questa, a volte le campane le ritrovano dopo anni seppellite oppure le fondono. Io spero che ancora non siano state fuse e che in qualche modo ce le lascino da qualche parte" ha commentato in diretta l'architetta Maria Caramel.