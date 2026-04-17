Rubate le quattro campane del Duomo a Candiana, un architetto: "Spero non siano state fuse"
A "Mattino Cinque" il furto avvenuto nell'azienda che le stava restaurando: "Fondi di una raccolta dei fedeli"
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Da Candiana l'inviato di "Mattino Cinque", Marcello Piazzano, mostra la cella campanaria del Duomo vuota dopo che quattro delle sei campane di bronzo sono state rubate nell'azienda incaricata del restauro, interrompendo un intervento atteso da tempo sul campanile visibilmente pendente che affianca la chiesa. "Si tratta di campane della grandezza di una vettura a due posti come la Smart" chiarisce il giornalista.
Aumentano dunque i furti di bronzo, il cui valore di mercato si aggiorna intorno ai 7 euro al kg. "Parliamo di 11mila euro di valore per quattro campane. Ci sono tante storie come questa, a volte le campane le ritrovano dopo anni seppellite oppure le fondono. Io spero che ancora non siano state fuse e che in qualche modo ce le lascino da qualche parte" ha commentato in diretta l'architetta Maria Caramel.
I fondi per il restauro delle campane era stato stanziato dai fedeli grazie alla convenzione di Faro spiega l'architetta. "È stato fatto un lavoro insieme ai ragazzi, alla comunità per restaurarne quattro e per fonderne due nuove. Invece siamo arrivati a questo punto" conclude Maria Caramel.