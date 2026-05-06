A CIVITA DI BOJANO

Campobasso, ucciso in casa dopo un'aggressione: arrestato un 35enne

La vittima si chiamava Nicola De Gregorio e sarebbe stato colpito alla schiena e al volto al culmine di una lite all'interno di una cantina

06 Mag 2026 - 10:16
© Carabinieri

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Omicidio nella notte a Bojano, in provincia di Campobasso: un uomo di 51 anni è stato ucciso nella frazione di Civita. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che stanno cercando di ricostruire l'accaduto. Secondo quanto apprende l'Ansa, l'omicidio sarebbe avvenuto nella tarda serata di martedì in una cantina. La vittima, Nicola De Gregorio, è stata aggredita da un altro uomo del posto che è già stato fermato dagli investigatori: si tratterebbe di un 35enne già noto alle forze dell'ordine. De Gregorio sarebbe stato colpito alla schiena e al volto al culmine di una lite all'interno della cantina stessa.

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La ricostruzione

 Secondo una prima ricostruzione, il fatto sarebbe avvenuto intorno alle 21 in largo San Giovanni. L'aggressore sarebbe entrato nell'abitazione "forse con l'intenzione di sottrarre denaro" e avrebbe colpito violentemente la vittima fino a provocarne la morte. Quando sul posto sono arrivati i sanitari del 118, per l'uomo non c'era più nulla da fare.

L'arrestato si trovava nel borgo in seguito a un provvedimento di allontanamento da Bojano disposto dall'autorità giudiziaria ed era sottoposto a controllo con braccialetto elettronico. Secondo alcuni residenti, la sua presenza nel paese avrebbe già creato tensioni e timori tra gli abitanti. Le indagini sono condotte dai carabinieri della compagnia di Bojano, che stanno ricostruendo la dinamica e il movente dell'aggressione. Informata la Procura di Campobasso.

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