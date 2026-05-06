Campobasso, ucciso in casa dopo un'aggressione: arrestato un 35enne

Omicidio nella notte a Bojano, in provincia di Campobasso: un uomo di 51 anni è stato ucciso nella frazione di Civita. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che stanno cercando di ricostruire l'accaduto. Secondo quanto apprende l'Ansa, l'omicidio sarebbe avvenuto nella tarda serata di martedì in una cantina. La vittima, Nicola De Gregorio, è stata aggredita da un altro uomo del posto che è già stato fermato dagli investigatori: si tratterebbe di un 35enne già noto alle forze dell'ordine. De Gregorio sarebbe stato colpito alla schiena e al volto al culmine di una lite all'interno della cantina stessa.