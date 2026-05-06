Campobasso, ucciso in casa dopo un'aggressione: arrestato un 35enne
La vittima si chiamava Nicola De Gregorio e sarebbe stato colpito alla schiena e al volto al culmine di una lite all'interno di una cantina
© Carabinieri
Omicidio nella notte a Bojano, in provincia di Campobasso: un uomo di 51 anni è stato ucciso nella frazione di Civita. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che stanno cercando di ricostruire l'accaduto. Secondo quanto apprende l'Ansa, l'omicidio sarebbe avvenuto nella tarda serata di martedì in una cantina. La vittima, Nicola De Gregorio, è stata aggredita da un altro uomo del posto che è già stato fermato dagli investigatori: si tratterebbe di un 35enne già noto alle forze dell'ordine. De Gregorio sarebbe stato colpito alla schiena e al volto al culmine di una lite all'interno della cantina stessa.
La ricostruzione
Secondo una prima ricostruzione, il fatto sarebbe avvenuto intorno alle 21 in largo San Giovanni. L'aggressore sarebbe entrato nell'abitazione "forse con l'intenzione di sottrarre denaro" e avrebbe colpito violentemente la vittima fino a provocarne la morte. Quando sul posto sono arrivati i sanitari del 118, per l'uomo non c'era più nulla da fare.
L'arrestato si trovava nel borgo in seguito a un provvedimento di allontanamento da Bojano disposto dall'autorità giudiziaria ed era sottoposto a controllo con braccialetto elettronico. Secondo alcuni residenti, la sua presenza nel paese avrebbe già creato tensioni e timori tra gli abitanti. Le indagini sono condotte dai carabinieri della compagnia di Bojano, che stanno ricostruendo la dinamica e il movente dell'aggressione. Informata la Procura di Campobasso.