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È in gravi condizioni il bambino di 8 anni travolto da un armadietto in un centro sportivo a Campobasso nel pomeriggio di mercoledì 12 agosto. Colpito alla testa, il piccolo è stato trasportato in un primo momento al pronto soccorso dell'ospedale Cardarelli del capoluogo molisano, ma vista la gravità delle condizioni è stato poco dopo trasferito, in ambulanza, all'ospedale pediatrico Santobono di Napoli. La struttura dove è avvenuto l'incidente si trova alla periferia della città, è una palestra che d'estate dispone anche di una piscina all'aperto. Sono in corso accertamenti dell'autorità giudiziaria per stabilire la dinamica dell'accaduto.
Aperta un'inchiesta
La Procura della Repubblica di Campobasso ha aperto un fascicolo d'inchiesta, al momento contro ignoti. Non risultano persone iscritte nel registro degli indagati. Gli accertamenti dovranno ricostruire la dinamica dell'incidente e chiarire come fosse installato l'armadietto, se e in quale modo fosse assicurato e cosa ne abbia provocato il ribaltamento. Una delle prime ricostruzioni riferisce che il bambino potrebbe essersi aggrappato al mobile, circostanza che deve però ancora essere verificata.