La Procura della Repubblica di Campobasso ha aperto un fascicolo d'inchiesta, al momento contro ignoti. Non risultano persone iscritte nel registro degli indagati. Gli accertamenti dovranno ricostruire la dinamica dell'incidente e chiarire come fosse installato l'armadietto, se e in quale modo fosse assicurato e cosa ne abbia provocato il ribaltamento. Una delle prime ricostruzioni riferisce che il bambino potrebbe essersi aggrappato al mobile, circostanza che deve però ancora essere verificata.