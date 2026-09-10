Campobasso: figlio con badile e madre con coltello contro carabinieri, arrestati

A quel punto sarebbe intervenuta la madre. La donna, secondo quanto ricostruito, avrebbe preso in cucina un coltello con una lama di circa 25 centimetri dirigendosi verso il figlio e minacciandolo di morte. A quel punto due militari si sono frapposti tra i due. La donna avrebbe quindi rivolto le minacce verso un carabiniere, puntandogli contro il coltello. Disarmata, avrebbe poi impugnato un bastone di legno e si sarebbe scagliata contro una carabiniera, che è riuscita a sottrarsi ai colpi riportando però una scarica di calci, schiaffi e spintoni. I militari hanno riportato escoriazioni ed ematomi e sul posto è stato necessario anche l'intervento del 118.