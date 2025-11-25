Campobasso, lanciano bottiglia da cavalcavia: ferito conducente autobus

Un autobus che transitava sulla tangenziale di Campobasso è stato colpito da una bottiglia lanciata da un cavalcavia. L'oggetto ha infranto il parabrezza del mezzo, ferendo agli occhi il conducente, un 57enne originario di Avellino. L'uomo è stato soccorso dal 118 e trasferito all'ospedale Cardarelli del capoluogo. I passeggeri a bordo, diretti sulla tratta sostitutiva ferroviaria tra Campobasso e Benevento, sono rimasti illesi. Sul luogo dell'accaduto è intervenuta la polizia municipale, che ha effettuato i rilievi e gestito la viabilità durante le operazioni di soccorso e la rimozione del veicolo. Nella stessa area, il 27 settembre, due bottiglie scagliate dal cavalcavia avevano raggiunto un'auto e un altro autobus. I due episodi potrebbero essere collegati.