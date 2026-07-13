Campionessa di pole dance a 82 anni, la storia di Idanna: "L’età non è un alibi"

A 82 anni, Idanna Abignente — residente in Piemonte, a Pino Torinese — è considerata la ballerina di pole dance più anziana del mondo. Le sue acrobazie alla pertica hanno conquistato il web: i video delle sue performance, rilanciati da numerosi canali social, hanno raccolto centinaia di migliaia di visualizzazioni, trasformandola in un simbolo di energia, disciplina e libertà a qualsiasi età.
La sua storia, raccontata in diretta a "Morning News", nasce quasi per caso. "Un’amica di uno dei miei figli aveva appena aperto una scuola e ho voluto provare", spiega la donna. "Lei non credeva nella mia costanza: pensava che dopo un mese avrei mollato. Invece, dopo dodici anni, sono ancora qui".
Dietro questa longevità sportiva c’è una personalità vivace e curiosa. "Sono sempre stata una donna molto attiva: mi piacciono le sfide", racconta. Il suo allenamento è rigoroso: un’ora e mezza, due volte a settimana, con sessioni più intense quando si avvicinano gare o esibizioni. "Le cose facili mi annoiano. Quelle difficili mi gratificano, soprattutto quando vedo un risultato".
Abignente non si limita a raccontare la sua esperienza. Lancia anche un messaggio alle coetanee e, più in generale, a chi teme che l’età possa essere un ostacolo: "A una certa età, l’attività fisica è fondamentale, qualunque sia la disciplina. Riservarsi uno spazio proprio, in cui si riesce a staccare, è essenziale".